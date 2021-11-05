TESiS TAMAM

Yozgat’ta ilk kez Çekerek ilçesinde uygulanacak olan İpekböceği yetiştiriciliği ile ilgili üretim tesislerinin inşaat çalışmaları tamamlandı, dikimi yapılan dut ağaçlarının gelişiminin normal seyrinde devam ettiği açıklandı. Kurulan üretim tesisindeki klimanın soğuk hava deposu olarak kullanıldığını hatırlatan proje sahibi çiftçiler, dikimini yaptıkları 300 dut fidesinin gelişimini sorunsuz sürdürdüğünü aktardı. Proje sahibi çiftçiler, ‘’Dikmiş olduğumuz dut ağaçları ü yıl sonra büyüyünce İpekböcekçiliği yapacağız. Burası tam otomatik kullanıma hazır bir tesis oldu. Emeği geçenlerden, devlet yetkililerimizden özellikle ÜREP Başkanı Bilal Aktaş’a teşekkür ediyoruz’’ dediler. Yetiştirdikleri İpekböceğinin devlet tarafından alınacağını bildiren çiftçiler, ‘’Müşteri arama derdimiz olmayacak. Devlet yetkilileri gelecek, kilosunu hesaplayacaklar, paranı elimize verip gidecekler. Alım satım garantisi var’’ diye konuştular. Fidanların küçük olması nedeniyle üç yıl İpekböcekçiliği yapamayacaklarını da bildiren çiftçiler, bu süre içerisinde kültür mantarı üretimi yapmayı düşündüklerine vurgu yaptılar. Çiftçiler, ‘’Her yönüyle çok güzel bir devlet projesi. Devlet bize yüzde yüz hibe desteği verdi. Bizde dört arkadaş kültür mantarı üretimi yapmayı düşünüyoruz, iyi bir müşteri bulursak. İyi bir gelir kapısı. İleride belki de bize ekmek kapısı olduğu gibi elemanlarda çalıştıracağız, daha da ilerleyeceğiz. Bu proje bize çıktığı için önümüz açıldı. İstediğimiz gibi projelerden faydalanabiliyoruz’’ ifadelerini kullandılar.