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Tesis incelendi

ÇANDIR ilçesinde faaliyetini sürdüren Kimya tesislerinin çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle yapılan ihbar değerlendirilerek, tesislerde teknik ekip tarafından inceleme yapıldı.

Tesis incelendi

ÇANDIR ilçesinde faaliyetini sürdüren Kimya tesislerinin çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle yapılan ihbar değerlendirilerek, tesislerde teknik ekip tarafından inceleme yapıldı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 07:39
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Tesis incelendi

Yozgat Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte, İlçe Emniyet Amirliği ve Kaymakamlık yetkililerinden oluşan heyet, işletmeye gidilerek, incelemelerde bulundu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı ölçümlerde, işletmenin standartlara uygun olduğu belirlendi. Ancak yanma odasının çalışmadığı, bu nedenle de kokunun meydana gelebileceği belirtildi, firma yetkilileri uyarıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Tesis Incelendi
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