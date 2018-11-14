Tesis incelendi

Yozgat Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte, İlçe Emniyet Amirliği ve Kaymakamlık yetkililerinden oluşan heyet, işletmeye gidilerek, incelemelerde bulundu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı ölçümlerde, işletmenin standartlara uygun olduğu belirlendi. Ancak yanma odasının çalışmadığı, bu nedenle de kokunun meydana gelebileceği belirtildi, firma yetkilileri uyarıldı.