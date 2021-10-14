TESiS HAZIR

Yozgat’ta ilk kez Çekerek ilçesinin Karahacılı köyünde hazırlanan proje kapsamında uygulanacak olan İpek Böceği yetiştiriciliği ile ilgili tesislerin inşaatı da tamamlandı.

Çekerek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Şahabettin Murat, teknik personel ile birlikte projenin uygulandığı Karacalar köyüne giderek, İpek Böceği üretim tesislerinin son durumu hakkında bilgi aldı. İpek Böceği yetiştiriciliği projesi için Karacalar Köyünden 4 kişinin Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan mali destek aldığı hatırlatılarak, proje kapsamında köylüler tarafından imece ile dikimleri yapılan dut fidelerinin de gelişimlerini sürdürdüğü kaydedildi. İpek Böceğinin iklim koşullarına bağlı olarak Temmuz sonundan Ağustos ayının başlarına kadar doğal olarak yumurtadan çıkmaya başladığına vurgu yapılarak, Karacalar köyünde de bu aylardan itibaren İpek Böceği ile ilgili üretim safhasına geçilmesinin planlandığı aktarıldı. Proje kapsamında 120 bin lira destek sağlanan 4 çiftçi tarafından dikimi yapılan bin 200’ün üzerindeki dut fidelerinin köyün farklı bölgelerinde dikimlerinin ilkbaharda yapılarak, bakımlarının da gerçekleştirildiği bildirildi. Yozgat'ta özellikle Çekerek ilçesinin toprak ve iklim bakımından ipek böceği kozası yetiştiriciliğine uygun olduğuna vurgu yapılarak, ‘’İpek böceği kozası yetiştiriciliği projesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Projesi kabul edilen 4 çiftçimiz heyecanla çalışmaya başladı, köy halkı da destek verdi, şimdi işin sonuna gelendi. Her çiftçi 1,5 dekara 300 dut fidanı dikti. 3 yılsonunda üretime geçilecek’’ denildi. Çekerek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Şahabettin Murat, ipek böceği kozasının getirisinin çok iyi olduğunu dile getirerek, ‘’Senede 2 defa ürün alınıyor. Yaklaşık 1,5 dekardan yılda 22 bin lira net kar elde ediliyor. Pazarlama sorunu yok. Ürünlerin tamamı projenin paydaşı olan KOZABİRLİK tarafından alınacak. Çiftçimiz sadece yetiştiricilik yapacak. Çiftçimize ek gelir getirmiş olacağız. İlimizde tarım ve hayvancılığın yanında bir de ipek böceği olacak’’ dedi. *Seyfi Çelikkaya/Çekerek*