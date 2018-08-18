Tesis çalışıyor

Yozgat’ın Salmanfakılı Köyü yakınlarında yer alan Katı Atık Düzenli Depolama Merkezinin bulunduğu bölgede inşa edilen işletme sahasında çöpler elektriğe dönüşüyor.

Belediye tarafından hayata geçirilen projeyle, şehir ve bazı ilçelerde toplanan çöp ve atıklar, tesiste elektrik enerjisine dönüşerek, bertaraf ediliyor.

Daha önce vahşi depolama yöntemiyle, toprak altına gömülen çöpler, yeni sistem ile hem çevreci hem faydalı bir tesis haline dönüştü.

Yozgat’ın katık atık ve çöpleriyle enerji üretebilen birkaç ilden bir tanesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Modern işleme tesisimizde çöpleri ayrıştırıp çevreye zarar vermeyen hale getiriyoruz. Şehrimizi geleceğe tertemiz taşımak istiyoruz. Böyle güzel ve önemli bir tesisi Yozgat'ımızda faaliyete geçirdiğimiz için mutluyuz. Birileri konuşur, biz yaparız” dedi.

