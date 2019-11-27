Teşekkür ziyareti

Kısa süre önce okul yönetimi ve belediye işbirliği ile düzenlenen gezide 85 öğrenci Ankara’yı gezisine katıldı. Öğrenciler, Anıtkabir, Millet Cami ve Teceddin Dergahı gibi yerleri görme fırsatı buldu. 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ferhat Bekdur, Müdür Yardımcısı İsmail Yıldız, sınıf öğretmenleri Hatun Başaran, Özlem Yıldız, Aslı Göç, öğrencilere yönelik düzenlenen geziye vermiş olduğu destekten dolayı Belediye Başkanı Yalçın’a makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.