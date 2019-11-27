Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105983
ALTIN
270.588
DOLAR
5.7464
STERLİN
7.4080
EURO
6.3288

Teşekkür ziyareti

AKDAĞMADENİ 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu idaresi ve öğrencileri, eğitime verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Nezih Yalçın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Teşekkür ziyareti

AKDAĞMADENİ 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu idaresi ve öğrencileri, eğitime verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Nezih Yalçın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

27 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Teşekkür ziyareti

Kısa süre önce okul yönetimi ve belediye işbirliği ile düzenlenen gezide 85 öğrenci Ankara’yı gezisine katıldı. Öğrenciler, Anıtkabir, Millet Cami ve Teceddin Dergahı gibi yerleri görme fırsatı buldu. 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ferhat Bekdur, Müdür Yardımcısı İsmail Yıldız, sınıf öğretmenleri Hatun Başaran, Özlem Yıldız, Aslı Göç, öğrencilere yönelik düzenlenen geziye vermiş olduğu destekten dolayı Belediye Başkanı Yalçın’a makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Anahtar Kelimeler:
Teşekkür Ziyareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kitabe müzeye kaldırıldı
Kitabe müzeye kaldırıldı
Şiddete tepki verildi
Şiddete tepki verildi
Besiciye Çoban Desteği
Besiciye Çoban Desteği
Halk Eğitim'i gezdi
Halk Eğitim'i gezdi
Sağlık Hizmeti anlatıldı
Sağlık Hizmeti anlatıldı
Çevre düzenlemesi
Çevre düzenlemesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim