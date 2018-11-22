Teşekkür Ziyareti

Yıldız, ‘’İl Müdürlüğü olarak asli görevlerimizden olan istihdam hizmetlerine tüm hızımızla devam ediyoruz’ dedi.

Yıldız, istihdam hizmetlerini beraber yürüttükleri işverenleri de unutulmadıklarını dile getirdi. Bu kapsamda Yıldız Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Erensan Isı Tekniği, Uçarkid Oyuncak Sanayi, Kahraman Çelik Makas, Garanti Giyim, YP Yıldırım Plastik, Yeşiloğlu Plastik, Zeki Öztürk, Eren Çorap, Özel Kazan, Sesa Giyim ve Çağrı Fiberkent Ekipmanları firmalarını ziyaret ederek işverenlere istihdama yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkür etti. Ziyarette işverenlere teşekkür belgelerini takdim eden Yıldız, istihdam teşvikleri ve destekleri hakkında işverenleri bilgilendirdi.