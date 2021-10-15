Teşekkür ziyareti

Yozgat Merkeze bağlı Derbet köyünde bulunan gölette biriken suyun sulamada tasarruflu kullanılması amacıyla hazırlanan projenin tamamlanmasının ardından köylüler, çalışmaları yakından takip destek veren AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’i ziyaret ederek teşekkür etti. Derbent Köyü Muhtarı Yılmaz Dursun, Derbent Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bünyamin Çapraz ve dernek yönetimi ile birlikte Milletvekili Yusuf Başer’i TBMM’deki odasında ziyaret edip, teşekkürlerini iletti. Milletvekili Başer, ‘’Muhtarıma ve Dernek Başkanımız ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Köy sakinlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum’’ dedi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Derbent Köyünde 2018 yılında yapımına başlanıp, tamamlanan sulama sistemi ile köyün 6 bin dekar toprağını suyla buluşturulduğunu bildirdi. Başer, sulama sistemleriyle Yozgat’taki tarımsal üretim çeşitliliğinin artırılarak, çiftçinin daha çok kazanmasının amaçlandığını bildirdi. Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta mevcut su kaynaklarının daha tasarruflu kullanılması amacıyla 8 gölet tarafından sulaması yapılan tarım alanlarında ‘Toplu Basınçlı Damlama Sulama Sistemi’ devreye girmesine yönelik 2011 yılında proje hazırlandı. İl genelindeki toplam 24 göletten 8’inde kanallar aracılığı ile yapılan açık tarım sulama sistemi devre dışı bırakıldı. •İhsan Çelikkaya•