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Teşekkür ettiler

Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu’na kütüphane kurulması amacıyla kitap bağışında bulunan Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ve yönetim kurulu üyesi Alpaslan Akyüz’e Kurum Müdürü İbrahim Karaca teşekkür etti.

23 Mart 2022 Çarşamba 00:16
Teşekkür ettiler

Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlülerin eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında kitap okuma sevgisini kazandırarak toplumla bütünleşmelerine ve topluma yararlı bireyler olmalarına yönelik olarak kurum kütüphanesinin zenginleştirilmesi amacıyla kitap bağış kampanyası başlatıldığı kaydedildi. Başlatılan kitap bağış kampanyasına Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından kitap bağışı gerçekleştirildiği belirtildi. Kurum Müdürü İbrahim Karaca kitap bağış kampanyasında kendilerini destekleyen Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Sinan Çelik’e ve yönetim kurulu üyesi Alparslan Akyüz’e teşekkürlerini ileterek bağış kampanyasının devam ettiğini bildirdi.

Son Güncelleme: 22.03.2022 18:19
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