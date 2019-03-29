Yozgat Ceza İnfaz Kurumu’nda katıldığı kurslar sayesinde meslek sahibi olarak tahliye edilen, kitaplar yazan Talip İlbaş, geçtiğimiz haftalarda el işçiliğinden oluşan sergi açmıştı. Eserleri büyük beğeni toplayan İlbaş, çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Önceki gün Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak’ı makamında ziyaret eden İlbaş, serginin açılmasına verdiği destekten dolayı Başsavcı Uçak’a teşekkür etti.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür çalışmalara her zaman destek vereceklerini ifade etti.