Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Öztürk, yaptığı açıklamada, epilepsi hastası 25 yaşındaki M.K’nin sevki sırasında 112 Sağlık ekiplerince doğum yaptırıldığı için ambulans personeline teşekkür belgesi verdiklerini söyledi. Doğumu yaklaşan epilepsi hastasının Yerköy Devlet Hastanesi doğum servisine müracaat ettiğini anlatan Öztürk, "Epilepsi hastası olduğu için nöroloji polikliniği olan bir hastanede doğum yapmasına karar verilmesi ile ekiplerimiz anneyi Yozgat Şehir Hastanesine sevk etti. Yolda doğumun başlaması üzerine 112 Sağlık ekipleri müdahale ederek ambulansta doğumu gerçekleştirdi" dedi.

Öztürk, anne ve bebeğin sağlıklı bir şekilde Yozgat Şehir Hastanesine ulaştırıldığını anlatarak, "Özverili çalışan ve başarılı bir doğum gerçekleştiren 112 doktorumuz Merve Büyüker, ebe Yasemin Kaya ve ambulans sorumlusu Mahmut Şenol Genç’e teşekkür belgesi vermeye karar verdik. Personelimize gösterdikleri başarılı doğum için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

