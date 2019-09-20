Tescilli ürünler Ankara’da

Ankara Ticaret Odası Congresium International Convention & Exhibiton Center'da düzenlenen etkinlikte Merkezi Ankara’da bulunan Yozgatlı Dernekler Federasyonu da stant açtı. Türkiye'de coğrafi işaretler konusundaki en prestijli organizasyonlardan olan Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi etkinliği yarın tamamlanacak. irvede, Yozgat’ın ve ilçelerinin tescilli veya tescil başvurusu yapılan ürünlerinin tanıtımı yapılıyor. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde Yozgat standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aydıncık ilçesinde yetişen Bağrıbütün kavununun tadına baktı, Ametist taşı hakkında bilgi aldı.