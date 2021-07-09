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Tescilli Turşuda seri üretim

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinin Oluközü Beldesi’nin tescilli turşusu, kurulan tesiste hazırlanıp, kavanozlara basılarak pazara sunuluyor.

09 Temmuz 2021 Cuma 00:53
Tescilli Turşuda seri üretim

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinin Oluközü Beldesi’nde organik olarak yetiştirilen sebze ile hazırlanan tescilli turşu, marketlerde de satışa sunularak, Pazar alanını genişletti. Beldede kurulan turşu üretim tesisine yenisi eklenmek üzere çalışma başlatıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Oluközü Beldesi’ni ziyaretinde Turşu Üretim Tesisini gezip, Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Oluközü Beldesi’nde turşunun tescilinin yapılmasıyla birlikte 2007 yılında kurulan tesiste turşu üretimine geçildi. Tesisin yenilenmesine yönelik ihale yapıldı. Turşu tesisi için alınan malzemelerin montajı da tamamlandı. 

Anahtar Kelimeler:
Tescilli Turşuda Seri üretim
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