TESCiLLi PEYNiRiMiZ BEĞENiLDi

3-6 Mart tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İstanbul 2. Peynir Fuarı’nda sergilenen Yozgat Çanak Peyniri, ziyaretçilerden tam not aldı. Yozgat’tan fuara Çanak Peynirini sergilemek için katılan Bozkırın Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi Başkanı Ebru Örmüş; 2017 yılında Yozgat adına Coğrafi İşaret ile tescillenen Yozgat Çanak Peynirini İstanbul 2. Peynir Fuarı’na taşıdıklarını söyledi. Örmüş, Yozgat Çanak Peynirinin, fuar ziyaretçilerinin, ünlü gurmelerin, katılımcı firmaların ve peynir üreticileri de dâhil olmak üzere her kesimden, beklentilerinin çok daha üzerinde bir beğeni topladığını belirtti. Fuara satış amacıyla katılmadıklarını dile getiren Örmüş, ‘’Amacımız Yozgat’ı tüm Türkiye’ye tanıtmak, Yozgat Çanak Peynirini tattırmak ve İstanbul’da ikamet eden hemşerilerimizle bir araya gelmekti. Ancak yoğun bir talep ile karşılaştık. Satış yapmamamıza rağmen fuarın ikinci gününde elimizdeki tüm peynir tükendi ve Yozgat’tan Çanak Peyniri temin etmek zorunda kaldık. Ülkemizin her bölgesinden peynir üreticisi ve kooperatif temsilcisi ile bir araya geldik, fikir alışverişinde bulunduk ve birçok dostluklarla birlikte önemli ticari bağlantılar da kurduk’’ dedi.

Fuara katılan diğer firma ve üreticilerin bir şekilde bazı kurum ve STK’lardan destek almalarına rağmen fuar konusunda kendilerinin hiç bir destek almadıklarının altını çizen Örmüş, Fuara katılan firmalar ve peynir üreticileri ile bir araya geldiklerini ifade etti. Firma ve üreticiler, bağlı bulundukları TSO ve diğer sivil toplum kuruluşlarından, belediyelerden, vakıflardan aldıkları desteklerden bahsettiklerine vurgu yapan Örmüş, kendilerinin hiçbir şekilde destek almadığını kaydetti. Yozgat standının fuar süresince gastronomi konusunda eğitim veren birçok akademisyen ve bir çok ünlü gurme tarafından ziyaret edildiğini ve Yozgat Çanak Peynirinin büyük bir ilgi ve beğeni ile karşılandığının altını çizen Örmüş, ‘’Standımız, alanında uzman bir çok akademisyen ve Türkiye’nin ünlü gurmeleri tarafından ziyaret edildi ve Yozgat Çanak Peyniri çok beğenildi. Bu ziyaretçilerimiz en kısa zamanda Yozgat’a gelerek Yozgat Çanak Peynirinin üretim sürecini yakından inceleyeceklerini ifade ettiler. Ayrıca Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek kısa bir süre sonra Yozgat’a gelerek bir dizi ziyarette bulunacağını ifade etti’’ diye konuştu.

Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Örmüş, ‘’Bizleri böyle bir fuar düzenleneceği konusunda bilgilendiren Valimiz Ziya Polat başta olmak üzere, gösterdikleri çabalarından dolayı Kültür ve Turizm İl Müdürümüz Hüseyin Çiftci’ye, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine, İstanbul’da ikamet eden Yozgatlı hemşerilerimize, İstanbul’da faaliyet gösteren Yozgatlı iş insanı Hanifi Kızıltaş’a, Bozkırın Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi Başkan Yardımcısı Semra Mutlusoy’a, Kocaeli Yozgatlılar Faderasyonu Yönetim Kurulu Üyelerine ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli kardeşim Ahmet Örmüş’e buradan teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.