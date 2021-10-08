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Tescilli Peynir

Yozgat’ın yöresel gıda ürünlerinden Testi Kebabı, Arabaşı ve Parmak Çöreği’nden sonra, yörede ‘Çökelek’ olarak adlandırılan Çanak Peyniri de 2017 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından il adına tescili yapıldı.

08 Ekim 2021 Cuma 00:45
Tescilli Peynir

Yurt genelinde 193 türü bulunmasına karşın sadece 9 Coğrafi İşaretli peynir çeşidi arasına yer alan Çanak Peyniri’nin tanıtımı yapıldı, Sarıhacılı Mahallesi’ndeki Yöresel Ürün Evi’nde satışa sunuldu. Yozgat’ta kış aylarında sofraların değişmez kahvaltılık yiyeceği olan çanak peynirinin tescilinin il adına yapılmasının ardından talepte arttı. Yozgat'ın kendine özgü birtakım ürünlerinin olduğu, bu ürünlerin sahiplenilmesi adına çalışmaların devam ettiği kaydedildi. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)

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