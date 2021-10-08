Tescilli Peynir

Yurt genelinde 193 türü bulunmasına karşın sadece 9 Coğrafi İşaretli peynir çeşidi arasına yer alan Çanak Peyniri’nin tanıtımı yapıldı, Sarıhacılı Mahallesi’ndeki Yöresel Ürün Evi’nde satışa sunuldu. Yozgat’ta kış aylarında sofraların değişmez kahvaltılık yiyeceği olan çanak peynirinin tescilinin il adına yapılmasının ardından talepte arttı. Yozgat'ın kendine özgü birtakım ürünlerinin olduğu, bu ürünlerin sahiplenilmesi adına çalışmaların devam ettiği kaydedildi. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)