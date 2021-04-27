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Tescilli kavun olgunlaştı

Aydıncık İlçesinin simgesi, yöreye özgü tescili yapılan Bağrıbütün kavununun ilçe merkezindeki maketi boyanarak, yaz dönemine hazırlandı.

27 Nisan 2021 Salı 00:47
Tescilli kavun olgunlaştı

AYDINCIK ilçesinde halk arasında ‘yer muzu’ olarak adlandırılan, ilçeye özgü coğrafi işaret tescil belgesi de alan ‘Bağrıbütün kavunu’ ilçe merkezindeki maketi boyandı. Aydıncık Belediyesi Sanat Atölyesi Sorumlusu Heykeltıraş Erol Gürgen, ekibiyle birlikte hazırlayıp, ilçe merkezine montajını önceki yıllarda yaparak, ilçenin simgesi olan ‘Bağrıbütün’ maketinde boyama çalışması yaptı. Gürgen, zaman içerisinde solan ve mevcut haliyle henüz olgunlaşmamış görüntüsündeki Bağrıbütün kavununu boyamak suretiyle olgunlaştırdıklarını söyledi. Aydıncık yöresinde yetişen Bağrıbütün kavununun coğrafi işaret alması için 2017 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortak proje başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Bağrıbütün kavunu geçen yıl Aydıncık ilçesi adına tescillenerek, belge verildi. İlçenin tanıtımı açısından önemli bir gelişme olduğu kaydedildi. İlçenin tarihi ve kültürel birikimine katkı sağlayan Bağrıbütün Kavunu Belediye tarafından simgeleştirilip, ilçe merkezine maketi önceki yıllarda yaptırılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Tescilli Kavun Olgunlaştı
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