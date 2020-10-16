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Terzilik mesleğini anlatı

Yozgat'ta 1953 yılında çırak olarak başladığı terzilik mesleğini severek sürdüren 78 yaşındaki Yaşar Özayan, 67 yıldır yaptığı mesleğini, mesleğinin inceliklerini, mesleki yaşamını Halk Eğitim Merkezi usta öğretici ve kursiyerleriyle paylaştı.

16 Ekim 2020 Cuma 00:34
Terzilik mesleğini anlatı

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinliğine bu kez Yozgat'ta 1953 yılında çırak olarak başladığı terzilik mesleğini severek sürdüren 78 yaşındaki Yaşar Özayan, mesleğinin sırlarını, inceliklerini ve kariyerini usta öğretici ve kursiyerlerle paylaştı. İlkokulu bitirdikten sonra bir ay demirci ustası yanında çıraklık yaptıktan sonra babası tarafından terzi Osman Şenyiğit'in yanına çırak olarak verilen Özayan, o tarihten bugüne kadar mesleğini ilk günkü titizliğiyle sürdürdüğünü bildirdi. Askerlik görevini yaptıktan sonra kendi iş yerini açan Özayan, bugüne kadar Yozgatlı siyasetçilerin, bürokratların, vatandaşların elbiselerini diktiğini bildirdi. Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerlerinin ilgiyle izlediği Yozgat'ın duayen terzilerinden Yaşar Özayan, verimli bir etkinliğe imza atılmasını sağladı. Özayan, mesleğin dünü, bugünü ve yarını hakkında bilgiler verdi, mesleki hatıralarını, deneyimlerini sıcak bir sohbet havası içerisinde dinleyenlerle paylaştı. Özayan, sohbet sonrasında Halk Eğitim Merkezi’nin atölyelerini de gezdi.  

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Terzilik Mesleğini Anlatı
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