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Terzilerde seçim heyecanı

YOZGAT Terziler Odası Başkanı Mehmet Gönül, 7 Şubat 2018 Çarşamba günü Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif binasında saat 11:00’de başlayacak olan odanın genel kurul toplantısına tüm üyelerin katılmasını istedi.

Terzilerde seçim heyecanı

YOZGAT Terziler Odası Başkanı Mehmet Gönül, 7 Şubat 2018 Çarşamba günü Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif binasında saat 11:00’de başlayacak olan odanın genel kurul toplantısına tüm üyelerin katılmasını istedi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Terzilerde seçim heyecanı

Gönül, ‘Siz değerli esnaf kardeşlerimin seçim günü demokratik yönetim gereği tercihlerini yapmak için terziler odası yönetim kurulu olarak sandığa davet ediyoruz. Genel kurullar anayasa ve kanunların öngördüğü şekil ve esaslara göre yapılır. Her dönemde seçilen yönetimler yine kanunlarda belirtilmiş esaslara uygun çalışmak zorundadır. Bu sebeple seçimle gelen yönetim her zaman kanun önünde sorumluluk sahibidir. Seçim hiçbir zaman ayrıştırıcı ve ötekileştirici olmamalı, tam aksine birleştirici olmalıdır’ dedi. 

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