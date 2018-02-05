Terzilerde seçim heyecanı

Gönül, ‘Siz değerli esnaf kardeşlerimin seçim günü demokratik yönetim gereği tercihlerini yapmak için terziler odası yönetim kurulu olarak sandığa davet ediyoruz. Genel kurullar anayasa ve kanunların öngördüğü şekil ve esaslara göre yapılır. Her dönemde seçilen yönetimler yine kanunlarda belirtilmiş esaslara uygun çalışmak zorundadır. Bu sebeple seçimle gelen yönetim her zaman kanun önünde sorumluluk sahibidir. Seçim hiçbir zaman ayrıştırıcı ve ötekileştirici olmamalı, tam aksine birleştirici olmalıdır’ dedi.