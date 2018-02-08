Terziler ‘devam’ dedi

Terziler Odası Olağan Genel Kurulu Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Salonu’nda gerçekleşti.

Genel kurulda Mehmet Gönül ile Abdurrahman İçme başkanlık için yarıştı.

Yozgat’ta 195 üyesi bulunan, köklü odalardan Terziler Odası’nın genel kurulunda Divan Başkanlığı görevini Türkiye Terziler Federasyonu Genel Başkanı Sinan Turhan üstlendi.

Yapılan oylama sonucunda 174 oy kullanıldı.

Mehmet Gönül 90 oy alırken, Abdurrahman İçme 80 oyda kaldı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Terziler Odası’nda mevcut başkan Mehmet Gönül yeniden oda başkanlığına seçildi.