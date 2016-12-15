“Terörün üstesinden birlikte geleceğiz”

Yozgat CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında terörü lanetleyen Yaşar, birliktelik mesajı verdi.



Ancak millet olma bilinciyle terörün üstesinden gelinebileceğini vurgulayan Yaşar, “İstanbul’daki elim olay tüm Türkiye’yi etkilediği gibi Yozgat olarak bizim de ciğerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Türkiye hem içte hem dışta ne olduğu belirsiz terör örgütlerinin saldırısı altında. Millet olarak hep birlikte bu terör örgütlerine göğüs gereceğiz ve bunun altından kalkacağız.” dedi.



Ülke genelinde birlikteliğin önemine değinen Yaşar, “Terörün amacı toplumu psikolojik olarak etkilemek. Toplumu korkutmak ama biz bunların hiçbirinden korkmayacağız ve yılmayacağız. Ülke olarak hep birlikte tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları bir araya gelip bir milli duruş sergileyip terörün üstesinden geleceğiz. Terörün dini imanı olmaz, terörün nereden geldiği hiç önemli değil. Vatandaşlarımız şüpheli bir olayla karşılaştıklarında direkt emniyet güçlerine durumu bildirmeleri lazım. Bu tür provokasyonlara gelmememiz lazım. Bizi içten ve dıştan parçalamak isteyen düşmanlarımız çok. Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi, Kürdü hepimiz kardeşiz. Kimseyi ötekileştirmeden kenetlenmemiz lazım. Aksi takdirde teröre pirim vermiş oluruz. Hep birlikte terör belasının altından kalmalıyız.” şeklinde konuştu.



Yaşar, sözlerini şöyle tamamladı:



“İstanbul’da Yozgat olarak iki vatan evladını şehit verdik. Allah bu acıyı bir daha kimseye yaşatmasın. Ama toplum olarak hepimize düşen görev ülkemize sahip çıkmak, bizim başka ülkemiz yok. Etrafımızdaki ülkelerin durumu belli. Bizim gidecek bir yerimiz yok. Biz dışarıdan gelen insanlara ülkemizi açıyoruz ama bizim gideceğimiz ne başka bir vatan ne de başka bir ülke var. Onun için bu terör belasından hep birlikte kurtulacağız."