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Terörü lanetledi!

21 Aralık 2016 Çarşamba 05:00
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Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Latif Altın, tüm oda başkanları adına yaptığı açıklamada ülke genelinde yaşanan terör saldırılarını kınayarak teröre karşı tepki göstermek ve şehitleri anmak için bir arada olduklarını söyledi.

Terörü lanetledi!
ESOB binasında gerçekleştirilen programda, yaşanan terör olaylarını lanetleyen Başkan Altın, tüm oda başkanları adına yaptığı açıklamada teröre karşı tek vücut olduklarını söyledi.
Başkan Altın, tüm oda başkanları adına yaptığı açıklamada, “Bir araya gelme nedenimiz, ülkemizde son günlerde meydana gelen terör olaylarıdır. 13 ilçe ve merkezde bulunan tüm oda başkanlarımızla ülkemize düzenlenen saldırılara karşı tek vücut durduğumuzu duyurmak istiyoruz. Yapılan saldırılar kimden ve nereden gelirse gelsin, her zaman olduğu gibi Türk esnafı da saldırılara karşı çıkmıştır. Bir kalkışma girişiminde Türk esnafı kepenklerini hiç kapatmamıştır. Canlarını ortaya koyarak 24 saat nöbet tutmuşlardır. Bundan sonra da nöbet tutmaya devam edeceklerdir. Bugün de aynı duyarlılıkla bir aradayız. Bugün birlik günüdür. Biz başka milletlere benzemeyiz. Ülkemiz kuşatma altında. Biz esnaflar olarak her zaman devletimizin, milletimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Canımız çok yanıyor ama canımızın yanması, korkuyoruz anlamına gelmiyor. Bu acılar bizi birleştiriyor ve bütünleştiriyor. Hepimizin başı sağ olsun ülkemizin başı sağ olsun.” dedi.

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