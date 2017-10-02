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-Terörle mücadeleye devam

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Merkez İlçe teşkilatı ile Şefaatli İlçe Kongresi’ne katılarak, gündemdeki konulara değindi. Katıldığı programda partilileri selamlayan Bozdağ,

-Terörle mücadeleye devam

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Merkez İlçe teşkilatı ile Şefaatli İlçe Kongresi’ne katılarak, gündemdeki konulara değindi. Katıldığı programda partilileri selamlayan Bozdağ,

02 Ekim 2017 Pazartesi 07:05
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-Terörle mücadeleye devam

‘’Bir yandan Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) bir yandan bölücü terör örgütü PKK, DHKP-C dahil Türkiye bugün 10 civarında terör örgütüyle dünyada tek başına mücadele eden yegane devlettir. Türkiye bu terör örgütleriyle mücadele ederken sadece bu taşeron örgütlerle mücadele etmiyor’’ dedi.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yapmış olduğu referandumun ardından yapılan yaptırımlara değinerek, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin Ankara'daki temsilcisine 'Türkiye'ye gelme' denildiğini, şuanda Türkiye'ye gelmesi söz konusu olmadığını anlattı. Bozdağ, ana muhalefet partisini de eleştirerek, "Merkel'e gömlek bağlayarak iktidar olunmaz. Gazete manşetlerine, televizyonlarda yapılan iftiralara umudunu bağlayarak iktidar olunmaz. İktidar olmanın tek yolu var, çalışmaktır. Milletin gönlünü kazanmaktır. Başka yolu yoktur. Biz bunu bir türlü ana muhalefete öğretemedik" diye konuştu.

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