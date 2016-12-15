Teröre Yozgatlı duruşu

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz ve beraberindeki Yozgatlılar, İstanbul’da hain terör saldırısının gerçekleştiği yeri ziyaret etti. Ellerinde ‘Yemin ettik, bu vatanı böldürmeyeceğiz’ yazılı pankartlar taşıyan Yozgatlılar, ulusal basın yayın organlarının canlı yayınları aracılığı ile de seslerini duyurdular.





Burada bir basın açıklaması yapan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz; “Terörün her türlü değeri ve ahlakı çiğneyen yüzünün en çirkin haline Cumartesi gecesi İstanbul’da bir kez daha şahit olduk. Acımız büyüktür ama bu büyük acıyı da milletçe daha çok bütünleşerek ve kenetleşerek aşacağız. Hayata, huzura, mutluluğa pusu kuran katiller, devlet ve milletimizin birliğini, beraberliğini bozmaya güçleri yetmeyecektir. Türkiye’yi demokrasi ve hukuk yolundan vazgeçiremeyeceklerdir” dedi.





Konuşmasında ‘Aziz milletimizin büyük sabır ve metanet diliyoruz, aziz şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır’ diyen Yılmaz, şunları kaydetti: