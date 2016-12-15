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Teröre Yozgatlı duruşu

15 Aralık 2016 Perşembe 06:30
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İstanbul’da yaşayan Yozgatlılar, İstanbul Beşiktaş’ta 44 kişinin şehit olduğu hain terör saldırısının gerçekleştiği ‘Şehitler Tepesi’ni ziyaret ederek, karanfil bıraktı, dua etti.

Teröre Yozgatlı duruşu
İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz ve beraberindeki Yozgatlılar, İstanbul’da hain terör saldırısının gerçekleştiği yeri ziyaret etti. Ellerinde ‘Yemin ettik, bu vatanı böldürmeyeceğiz’ yazılı pankartlar taşıyan Yozgatlılar, ulusal basın yayın organlarının canlı yayınları aracılığı ile de seslerini duyurdular. 

Burada bir basın açıklaması yapan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz; “Terörün her türlü değeri ve ahlakı çiğneyen yüzünün en çirkin haline Cumartesi gecesi İstanbul’da bir kez daha şahit olduk. Acımız büyüktür ama bu büyük acıyı da milletçe daha çok bütünleşerek ve kenetleşerek aşacağız. Hayata, huzura, mutluluğa pusu kuran katiller, devlet ve milletimizin birliğini, beraberliğini bozmaya güçleri yetmeyecektir. Türkiye’yi demokrasi ve hukuk yolundan vazgeçiremeyeceklerdir” dedi. 

Konuşmasında ‘Aziz milletimizin büyük sabır ve metanet diliyoruz, aziz şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır’ diyen Yılmaz, şunları kaydetti: 
“Tarihini kanla yazmış bir milleti, kan dökerek yıldıramazsınız. Söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz. Bu menfur saldırıda şehit olan polis ve vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralanan emniyet mensuplarına ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan acil şifalar, şehitlerimizin ve yaralılarımızın ailelerine Allah’tan sabırlar diliyoruz. Bizler Yozgatlılar olarak şunu belirtmek isteriz ki, devletimizin bu tür olaylar karşısında vereceği mücadeleye ve alacağı kararlara sonuna kadar destek olacağımızı ve bu vatan için kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğimizi haykırıyoruz. Ey Türk milleti muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türküm diyene.”

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