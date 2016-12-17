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Teröre STK tepkisi!

17 Aralık 2016 Cumartesi 04:41
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Yozgat’ta İstanbul’da yaşanan terör saldırılarına tepkiler devam ediyor. Cuma namazı öncesi AK Parti İl Teşkilatı tarafından şehitler için Çapanoğlu Büyük Cami’de Mevlid-i şerif okutulurken cami çıkışı toplanan STK’lar da teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirdi.

Teröre STK tepkisi!
İstanbul’da yaşanan terör saldırına tepkiler çığ gibi büyüyor. Cuma namazı öncesi Çapanoğlu Büyük Cami’de AK Parti İl Teşkilatı Mevlid-i Şerif okuturken tüm şehitler için dua edildi. Cuma namazı sonrası cami önünde toplanan Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş, teröre lanet yürüyüşüne katıldı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla slogan atan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı’nda tüm STK’lar adına açıklamalarda bulunan Çapanoğlu Din Hizmetleri Derneği Başkanı Selim Nemli, “Bizim dirliğimizi ve huzurumuzu bozmak isteyen vatan hainlerine asla taviz vermeyeceğiz. İstanbul’da yaşanan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Şehit atalarımız sayesinde bize vatan olun bu toprakları asla vatan hainlerine teslim etmeyeceğiz.” dedi.

Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın ise “İstanbul’da yapılan terör saldırısında 44 insanımızı teröre kurban verdik. 155 vatandaşımız yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü şiddetle nefretle kınıyor, teröre asla taviz vermeyeceğimizi bildiriyoruz. Bu hainler birliğimizi bozamayacaklar. Devletimizi yıkamayacaklar. Bizi bölemeyecekler. Acımız büyük ancak dik durmak zorundayız. Daha sıkı kenetlenip devletin ve polisimizin yanında olmak zorundayız.” şeklinde konuştu.

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