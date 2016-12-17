Teröre STK tepkisi!

İstanbul’da yaşanan terör saldırına tepkiler çığ gibi büyüyor. Cuma namazı öncesi Çapanoğlu Büyük Cami’de AK Parti İl Teşkilatı Mevlid-i Şerif okuturken tüm şehitler için dua edildi. Cuma namazı sonrası cami önünde toplanan Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş, teröre lanet yürüyüşüne katıldı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla slogan atan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.





Cumhuriyet Meydanı’nda tüm STK’lar adına açıklamalarda bulunan Çapanoğlu Din Hizmetleri Derneği Başkanı Selim Nemli, “Bizim dirliğimizi ve huzurumuzu bozmak isteyen vatan hainlerine asla taviz vermeyeceğiz. İstanbul’da yaşanan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Şehit atalarımız sayesinde bize vatan olun bu toprakları asla vatan hainlerine teslim etmeyeceğiz.” dedi.



