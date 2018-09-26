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Terör ve terör örgütleri anlatıldı

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri  El Ele Güvenli Geleceğe Projesi kapsamında Bozok Üniversitesi kampusunda öğrencilere yönelik bilgilendirme standı kuruldu.

Terör ve terör örgütleri anlatıldı

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri  El Ele Güvenli Geleceğe Projesi kapsamında Bozok Üniversitesi kampusunda öğrencilere yönelik bilgilendirme standı kuruldu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Terör ve terör örgütleri anlatıldı

Stantta bulunan görevli polis memurları, öğrencilere terör ve terör örgütleri hakkında çeşitli bilgiler vererek olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde ne yapmaları gerektiği konusunda uyarıldı. El Ele Güvenli Geleceğe bilgilendirme standının cuma gününe kadar açık kalacağını belirten emniyet ekipleri, güvenli ve huzurlu bir gelecek için bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Polisler öğrencilere ayrıca not defteri ve kalem hediye etti.

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