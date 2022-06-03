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Termostat tasarruf sağlıyor

Yozgat Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı İhsan Salman, klima kullanımıyla ilgili önerilerde bulunarak, klimanın kapasitesini kullanım alanının büyüklüğüne göre alınması gerektiğini, klima kullanımında elektronik termostat ile sıcaklığı kontrol etmek, verimi yüzde 30 civarında arttırarak tasarruf sağladığına dikkat çekti.

03 Haziran 2022 Cuma 00:41
Termostat tasarruf sağlıyor

Klimadan tasarruf etmenin her klima kullanıcısının amacı olduğunu belirten Salman, “Klimalar, alması kolay ancak kullanması ve bakımı masraflı olabilen cihazlardır. Klimaların yanlış ya da aşırı kullanımı, ciddi arızaların meydana gelmesi ve dönüşü olmayan sorunlarla karşılaşmanıza sebep olabilir. Klimanızı kullanırken montajının doğru yapıldığına emin olun. Yanlış monte edilen cihazlar hem daha çok enerji harcar hem de arıza gösterir. Klimanızı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız devre kesiciyi kapatın. Klimanın kapasitesini kullanım alanının büyüklüğüne göre alın. Klima kullanımında elektronik termostat ile sıcaklığı kontrol etmek, verimi yüzde 30 civarında arttırarak tasarruf sağlar. Klimanın kullanıldığı ortamın izolasyonu iyi yapılmalıdır, kapı ve pencereler kapalı tutulmalıdır. Klima soğutma modunda iken dış ünite bir tente ile gölge yapacak şekilde ve hava akışını önlemeyecek şekilde kapatılmalıdır’’ dedi.
10 yıldan eski olan klimaların yenilenmesi gerektiğine vurgu yapan Salman, eski klimalar aynı soğutma performansı için yeni klimalara oranla yüzde 40 daha fazla enerji harcadığına dikkat çekti. Çok sıcak olmayan, nemli günlerde klimayı nem alma modunda çalıştırılması gerektiğinin altını çizen Salman, ‘’Dışarı serinlemiş ise klimayı kapatın. Programlama modu olan klimaları tercih edin. Ortamda bulunmadığınız zamanlarda kapanmasını ve bulunduğunuz zamanlarda açılmasını sağlayacak şekilde programlayın. Klimanız soğutma modundayken diğer elektrikli aletleri kullanmamaya dikkat edin. Bu aletler ortama ısıyayarlar. Hava girişlerini ve çıkışlarını engellemeyin. Bu durum yetersiz performansa veya arızaya sebep olabilir. Dönemlik bakımlarını yaptırarak cihazınızın daha verimli ve ideal enerjide çalışmasını sağlayın. Bulunduğunuz alanı aşırı soğutmayın. Bu durum daha çok klimanın daha çok enerji harcamasına neden olur. Önerilerimize dikkat ettiğinizde ve düzenli bakım yaptırdığınızda klimanızdan maksimum verim alırsınız. Böylece faturalarınız daha düşük gelir ve tasarruflu bir şekilde klimanızı kullanırsınız. Makina Mühendisleri Yozgat Şube olarak vatandaşlarımız için gereken her türlü teknik destek konusunda yardımcı olmaya hazırız. Ayrıca alınması gereken önlemler hakkında vatandaşlarımızı uyarıyor ve daha dikkatli olmaya davet ediyoruz’’ diye konuştu.
Haber Merkezi
 

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Termostat Tasarruf Sağlıyor
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