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Terminale kavşak

SARIKAYA Belediyesi tarafından yaptırılan yeni Şehirler Arası Terminal önüne yeni bir kavşak yapımı için çalışmalara başlandı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 00:45
Terminale kavşak

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yapılacak kavşakla ilgili olarak teknik ekiple birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Bir süre önce aktif olarak hizmet vermeye başlayan Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yaşanan kavşakla ilgili sorunun çözümlenmesi konusunda alınan olumlu sonucun ardından uygulama safhasına geçilmek üzere hazırlıklara başlanıldı. Belediye Başkanı Açıkel, Şehirlerarası Otobüs Terminalinin konum olarak çok uygun bir yerde bulunduğunu, ilçenin gelişme yönünü göz önüne alarak, projenin hazırlanıp, hayata geçirildiğini bildirdi. Terminalin aktif olarak hizmet vermeye başladığını bildiren Açıkel, terminale giriş ve çıkışların sorunsuz, kazasız, belasız bir şekilde gerçekleştirilmesi için bir kavşak ve sinyalizasyon yapılması ihtiyacının bulunduğunu, bununla ilgili çalışmaların da sonuna gelindiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Terminale Kavşak
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