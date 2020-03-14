Terminale hücum ettiler

Yozgat otogarında yoğunluk yaşandı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ın, ilk, orta ve liselerin 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta, üniversite öğrencileri için 3 hafta tatil haberini duyurmasının ardından öğrenciler, öğrenci yakınları otogarlara akın etti. Otobüs firmalarının internet sitelerinden, yoğunluk nedeniyle bilet alamayan öğrenciler, memleketlerine gidebilmek için yoğun çaba sarf etti. Öğrenci yakınları da bulundukları illerden çocukları için bilet alma telaşı yaşadı. Otogarlarda bilet alma sırasına giren öğrenciler, tatilin gerekli olduğunu belirterek, “Tatilin bu kadar uzun olacağını beklemiyorduk ancak gerekliydi. Haberi alır almaz internet üzerinden bilet almayı denedik. Alamayınca da otogara geldik. Ne zaman bilet bulabilirsek o zaman gideceğiz artık” diye konuştu.