Terminalden ücret alınmasın!

Keven, Pandemi boyunca gelirleri büyük ölçüde düşen terminal esnafının ve yolcu taşıyan minibüsçü esnafının belediye terminaline ödedikleri giriş çıkış ücretlerinin pandemi boyunca alınmaması gerektiğine dikkat çekti. Keven, “Ülkemiz bir pandemi sürecini ekonomik darboğaz ile atlatmaya çalışıyor. Esnaf gelirini kaybetti. Açıklanan bin lira desteğin ödemesi henüz yapılmış değil. Pandeminin neredeyse birinci yılındayız ama bu esnaf ne yer ne içer diye soran yok. Terminal esnafı birde bunlara ilave belediyeye para ödüyor’’ dedi. Keven, zaten yolcusu olmayan esnafın zor durumda olduğuna dikkat çekerek, ‘’Soruyorum esnaf nerden alıp nereye ödeyecek? Yozgat Belediyesi’nden ricamız pandemi boyunca giriş çıkış ücretlerini kaldırın, çeşitli adlarda tahsil edilen ücretleri almayın’’ diye konuştu. Keven, esnafın 40 yıl vergi ödediklerini, buna karşılık şimdi 40 gün destek göremediklerini kaydetti. Keven, ‘’Sayın Celal Köse’den rica ediyorum en azından şu zor günlerde ilçelerimize ve etraf illere yolcu taşıyan esnafımızın ödediği ücretleri kaldırın. Bu zor günlerde hiç olmazsa böyle destek olun” ifadelerini kullandı.