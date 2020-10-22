Terminalde sona gelindi

YERKÖY ilçesinde belediye tarafından yapılan şehirlerarası otobüs terminali inşaatı, bitme aşamasına geldi. İnşaatta incelemede bulunan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, inşaatın bitme aşamasına geldiğini, yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi. Yılmaz, "İnşallah kısa bir süre sonra vatandaşlarımız modern bir otobüs terminaline kavuşacak, yol kenarında beklemekten kurtulacak. Sıcak ortamda otobüsünü bekleyecek. İnşaatta çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor, çevre düzenlemesi yapılıyor" dedi. 100. Yol Mahallesi Yozgat-Ankara Karayolu yakınında yapımına başlanılan şehirlerarası otobüs terminali projesi kapsamında bin metrekarelik kapalı alan inşa edildi. Mevcut terminalin ihtiyaca cevap veremeyecek duruma olduğunu belirten Başkan Yılmaz, bu nedenle yeni bir terminale ihtiyaç duyulmasının ardından başlatılan çalışmaların da sonuna geldiklerini ifade etti.