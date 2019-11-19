Terminal yenilendi

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yayçın, ‘’Akdağmadeni'mizin vitrini olan terminalimizi daha iyi şartlara getirmek için kısa bir süre önce başlatmış olduğumuz iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlarımıza kaliteli ve daha düzenli şekilde hizmet vermesi için büyük bir bakım onarım süreci geçiren terminalimiz uzun yıllar ilçemize sıkıntısız bir şekilde hizmet verecektir’’ dedi. Terminal alanında tahrip olan zemin kaldırılarak, zeminin sağlamlaştırıldığını bildiren Yalçın, zemininde biriken yer altı sularının yapılan drenaj çalışmasıyla saha dışına alındığını, zeminde biriken su nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların önlendiğini kaydetti. Yalçın, ‘’Terminal zemininde perdahlı beton saha çalışması yapılmıştır. Terminal sahası ilçemize uzun yıllar hizmet verebilecek bir duruma getirilmiştir. Özellikle sert geçen kış aylarından etkilenmeyecek olan zemin ilerleyen yıllarda yağışlar ve hava koşullarının oluşturacağı olumsuzlukları da engellemektedir. Eski giriş iptal edilerek, yeni giriş yolu düzenlenmiştir. Yeni giriş yolu eğimi düşürülerek otobüs şoförlerinin ve firmaların genellikle şikayet ettiği sorun ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca eğimi düşürülen yeni yol genişletilmiş olup araçların manevra kabiliyeti arttırılmıştır. Terminal eski alanında bulunan araç park noktaları ve çiçeklikler kaldırılarak, sahanın geniş ve ferah bir duruma gelmesi sağlanmıştır. Tüm bu çalışmalar sonrasında tadilat çalışmalarını tamamladığımız 'Şehirler Arası Yolcu Terminali' uzun yıllar sıkıntısız bir şekilde ilçemize hizmet edebilecek seviyeye getirilmiştir’’ diye konuştu.

