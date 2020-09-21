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TERMiNAL TAŞINIYOR

Yerköy ilçe merkezinde kalan şehirlerarası otobüs terminalinin uluslararası E-88 Karayolu kenarına taşınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

21 Eylül 2020 Pazartesi 00:50
TERMiNAL TAŞINIYOR

YERKÖY ilçesinde, ilçe merkezinde kalan şehirlerarası otobüs terminalinin ilçe girişine taşınmasına yönelik hazırlanan yeni Terminal Binası ile ilgili inşaat çalışmaları devam ediyor. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yüzüncüyıl Mahallesi’nde yapımına devam eden Şehirlerarası Otobüs Terminali inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Yılmaz, ‘’Kendi imkanlarımızla devam eden çalışmalarımızda sona yaklaşırken, istinat duvarları ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından hizmete açılacak olan terminalimizin ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi. Başkan Yılmaz, yeni terminal binasının Doğu Anadolu bölgesindeki illeri batı illerine bağlayan Uluslararası E-88 Karayolu kenarında bulunduğunu hatırlatarak, ‘’Burada daha önce otobüsler dur-kalk yöntemi ile yolcu alıyor, indiriyordu. Terminalin yapılması ile otobüsler yolcularını buradan alıp, burada indirecekler. Terminal ile ilçe merkezi arasında ise dolmuş seferleri hizmet verecektir’’ diye konuştu. 

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TERMiNAL TAŞINIYOR
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