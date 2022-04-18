Lise Caddesi, Otogar içerisinde bulunan Terminal Camii, şu an TBMM Başkanı olan hemşerimiz Cemil Çiçek tarafından 1985 yılında yaptırıldı. Tek kat üzerine inşa edilen camii inşasından günümüze kadar bir çok revizyondan geçen caminin şu anki kapasitesi 500 cemaate yakındır.

Camiin inşaatı tamamlandıktan bir süre sonra cemaate yeterli gelmemesi üzerine dönemin Belediye Başkanı Mehmet Erdemir tarafından cami girişinin üzeri kapatılarak bir dış cami oluşturuldu. Bir süre bu şekilde kullanılan cami aradan geçen uzun süreden sonra cemaate yeterli gelmeyince cami girişi tekrar, dönemin Terminal Camii Yaşatma Derneği Başkanı Hacı Ahmet Güneşer tarafından plastik doğrama ile tekrar kapatılarak bir dış cami daha oluşturuldu.

Camii, 2006 yılında yine Hacı Ahmet Güneşer tarafından yapılan köklü bir yenileme ile günüzümüzdeki haline getirildi. Bu çalışmaların tümü, vatandaşlardan ve işadamlarından toplanan yardımlar ile yapıldı.