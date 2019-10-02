Terminal bakıma alındı

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Akdağmadeni ilçesinin vitrini olarak gördükleri terminali daha iyi şartlara ulaştırmak için iyileştirme çalışması başlattıklarını, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Belediyemiz tarafından işletilen Şehirlerarası Yolcu Terminalinin eksikliklerini gidermek, hizmet kalitesini yükseltmek için başlattığımız çalışma sonrasında hem vatandaşlarımızı hem de ilçemize gelen misafirlerimizi mağdur etmeyerek, düzenin simgesi olan bir terminali yenilenen yüzüyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız’’ dedi.

Çalışmaları inceleyip, son durumu hakkında bilgi alan Başkan Yalçın, terminalin eksikliklerini giderip, ihtiyaçları tam anlamıyla karşılayan bir duruma getirmeye yönelik bir çalışma yapıldığını bildirdi. Başkan Yalçın, ‘’Terminal zemininde oluşan büyük yıpranma, dış cephedeki eksiklikler, toplamda 14 bin 500 metrekare alandan oluşan terminalin çevre düzenlemesi planlı bir şekilde yapılmaya yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar tamamlandığında yolcu terminalimiz ilçemize yakışır modern bir şekilde hizmet vermeye devam edecektir’’ diye konuştu.