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Termaller Bozjet’e

YOZGAT il genelinde bulunan jeotermal su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması maksadıyla kısa adı Bozjet olan Bozok Jeotermal ve Yatırım Anonim Şirketi’ne devredilecek.

Termaller Bozjet’e

YOZGAT il genelinde bulunan jeotermal su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması maksadıyla kısa adı Bozjet olan Bozok Jeotermal ve Yatırım Anonim Şirketi’ne devredilecek.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Termaller Bozjet’e

Yozgat İl Öze İdaresi’nin yüzde 93 hisseye sahip olduğu şirkete devri yapılan termal kuyular israfa sebebiyet vermeden, otomasyon sistemleriyle takibi yapılarak kullanıma sunulacak. Devir işlemi sonunda Bozjet, fazla su çekimi yapılmasının önüne geçecek ve jeotermal kaynakların yanlış kullanımı sonucunda, sıcak suların yer değişiminin önüne geçecek. Konuyla ilgili İl Özel İdaresi Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürü Tuygun Savacı, İl Genel Meclis üyelerine bilgi aktardı. İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı da Bozjet’in Afyon’da faaliyet gösteren Afjet şirket modelinin örnek alınarak kurulduğunu hatırlatarak, “Termal kaynaklarımız daha verimli kullanılacak. Geleneksel yöntemler yerine otomasyon ve gözlem sistemleri devreye girecek” dedi. Jeotermal su kaynaklarının Bozjet’e devredilmesiyle ilgili konu Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu’na havale edildi.

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