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Termale konaklama tesisi

YOZGAT’ta termal kaynakların ekonomiye kazandırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar doğrultusunda Saraykent ilçesinde projelendirilip, yapımına başlanılan termal konaklama tesisi inşaatı devam ediyor.

Termale konaklama tesisi

YOZGAT’ta termal kaynakların ekonomiye kazandırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar doğrultusunda Saraykent ilçesinde projelendirilip, yapımına başlanılan termal konaklama tesisi inşaatı devam ediyor.

11 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Termale konaklama tesisi

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, termal otel inşaat alanında incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Yurtnaç, 2023 yılında 20 milyar dolar gelir elde edilmesi beklenen sağlık turizminde Yozgat’ın da payına düşeni alması için yatırımların devam ettiğini söyledi. Yurtnaç, zengin termal kaynaklarının sağlık turizminde ülkemizin elini her geçen gün güçlendirdiğini kaydetti. Vali Yurtnaç, “Avrupa'nın en kaliteli termal sularını barındıran ülkemiz, bu özelliği ile Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sırada bulunuyor. Sağlık turizminin önemli bir dalı olan termal turizm pastasından Türkiye'nin payının ve rekabet gücünün artması hedeflenirken, yatırımcıların bu alana ilgisi de her geçen gün artıyor. Yeni yatırımlarla termal turizmde hizmet kalitesi günden güne artıyor” dedi.
TERMAL ZENGİNİYİZ
Yozgat’ın termal zengini bir il olduğunun altını çizen Vali Yurtnaç, “Türkiye nasıl ki bölgesinde termal zengini bir ülke ise Yozgat’ta Türkiye’de termal zengini bir il. İl genelinde 9 şifalı termal su kaynağımız var. Bunlardan bir tanesi de Saraykent ilçemizde bulunuyor. Bu termal suyu değerlendirerek Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından buraya termal otel yaptırıyoruz. Şu anda inşaatı hızla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tesisimizi tamamlayarak ilimiz ve ülke ekonomisine sunacağız. Her zaman söylediğimiz gibi, Yozgat’ı termal, kongre ve spor turizminin yeni adresi yapacağız. Bununla ilgi çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bu bir hayal değil. Yapacağınız işe inanırsanız başarıya ulaşırsınız. Yozgat inşallah orta vadede çok daha iyi yerlere gelecek” diye konuştu.
12 AY HİZMET VERİYOR
Termal tesislerin sezonluk olmadığını ifade eden Vali Yurtnaç, “Özellikle son 5 yıldır Orta Doğu ülkeleri ülkemizde ki termal tesisleri keşfederek termal ve sağlık turizmi için Türkiye’yi tercih ediyor. Termalin bir özelliği de sahil şehirlerinde olduğu gibi sezonluk olmaması. Termal tesisler yılın 12 ayı müşterilerine hizmet veriyor. Bu da sağlık ve termal turizminin sürekliliğini sağlıyor. Yozgat’ta bulunan 9 kaynağımızın her birine en az birer tane tesis yaptığımız zaman ben inanıyorum ki ilimiz yılın 12 ayı sağlık ve termal turizme hizmet veren illerin başında gelecektir. Havaalanı, hızlı tren, Ankara’ya yakınlığı da bunu tetikleyecektir” şeklinde konuştu. 
Saraykent Termal Otel inşaatı incelemesinin ardından Vali Kemal Yurtnaç ilçede yapımı devam eden Emniyet Amirliği binasında incelemelerde bulunup inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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