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TERMALDE SONA GELiNDi

YOZGAT’ın termal kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için başlatılan çalışmalardan bir tanesi olan ve Saraykent ilçesinde yapımı devam eden termal otel inşaatında sona doğru yaklaşıldı.

TERMALDE SONA GELiNDi

YOZGAT’ın termal kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için başlatılan çalışmalardan bir tanesi olan ve Saraykent ilçesinde yapımı devam eden termal otel inşaatında sona doğru yaklaşıldı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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TERMALDE SONA GELiNDi

Yozgat Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç termal otel inşaatında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı. Otelin gayet güzel ve konforlu olacağını belirten Bozdağ, "İlimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun. İnşallah ilimizde bulunan diğer termal kaynaklara da güzel ve nezih tesisler kazandırılarak ilimizin termal kaynakları ekonomiye kazandırılmış olacak" dedi.
YOZGAT TERMAL ZENGİNİ
Yozgat’ın termal zengini bir il olduğunun altını çizen Vali Kemal Yurtnaç, “Türkiye nasıl ki bölgesinde termal zengini bir ülke ise Yozgat’ta Türkiye’de termal zengini bir il. İl genelinde 9 şifalı termal su kaynağımız var. Bunlardan bir tanesi de Saraykent ilçemizde bulunuyor. Bu termal suyu değerlendirerek Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından buraya termal otel yaptırıyoruz. Şu anda inşaatı hızla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tesisimizi tamamlayarak ilimiz, ilçemiz ve ülke ekonomisine sunacağız. Her zaman söylediğimiz gibi, Yozgat’ı termal, kongre ve spor turizminin yeni adresi yapacağız. Bununla ilgi çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bu bir hayal değil. Yapacağınız işe inanırsanız başarıya ulaşırsınız. Yozgat inşallah orta vadede çok daha iyi yerlere gelecek” diye konuştu.
12 AY HİZMET VERİYOR
Termal tesislerin sezonluk olmadığını ifade eden Vali Yurtnaç, “Özellikle son 5 yıldır Orta Doğu ülkeleri ülkemizde ki termal tesisleri keşfederek termal ve sağlık turizmi için Türkiye’yi tercih ediyor. Termalin bir özelliği de sahil şehirlerinde olduğu gibi sezonluk olmaması. Termal tesisler yılın 12 ayı müşterilerine hizmet veriyor. Bu da sağlık ve termal turizminin sürekliliğini sağlıyor. Yozgat’ta bulunan 9 kaynağımızın her birine en az birer tane tesis yaptığımız zaman ben inanıyorum ki ilimiz yılın 12 ayı sağlık ve termal turizme hizmet veren illerin başında gelecektir. Havaalanı, hızlı tren, Ankara’ya yakınlığı da bunu tetikleyecektir” şeklinde konuştu. 
 

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