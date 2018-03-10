Termal yargıda

Yozgat’ta geçtiğimiz yıl tamamlanarak kadınlara yönelik hizmete giren termal tesis, kısa süre sonra faaliyetini durdurmuş ve yaklaşık 6 aydır kapalı vaziyetteydi. Akıbeti yılan hikayesine dönen termal tesis ile ilgili işletme sahibi firma, İl Özel İdaresi’nden ihale usulüyle tesisin işletme hakkını aldığını ve işletme hakkının kendisinde bulunduğunu söylerken, Özel idare yetkilileri ise ihale şartnamesinde, ihaleyi alan kişinin tesisi işletme ve faal tutma zorunluluğunun bulunduğunu ancak işletmenin bu yükümlülüğü yerine getirmediği hatırlatmasını yaptı. Alınan bilgiye göre konunun yargıya taşındığı ve tesisin durumuyla ilgili yerinde keşif yapıldığı da öğrenildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın ise İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık’a talimat vererek, tesisin yeniden halkın hizmetine sunulması için gerekli çalışmaların yapılmasını istediğini, bu tür tesislerde devletin kâr hesabından ziyade, topluma hizmet hesabı yapması gerektiğini vurguladığı da gelen bilgiler arasında.