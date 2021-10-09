Termal ücreti belli oldu

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında yapılan toplantıda, Termal Aquapark’ın ücret tarifesi, Çamlık Milli Parkı İşletmesinin ihalesi, İl Sağlık Müdürlüğü’ne Sağlık Ocağı yapılması için arazi tahsisi ve güneş enerji santralinin kurulması konuları görüşüldü. Termal Aquapark’ın ücret tarifesi hakkında İşletme İştirakleri Müdürlüğü tarafından vatandaşlara açılıştan kapanışa kadar 40 lira, öğrencilere 20 lira, 6 yaş ve altına ücretsiz olması talep edildi. Halk günlerinde belediye başkanına yetki verilmesi önerisi de kabul edildi. Termal Aquaparkı almaktaki amaçlarının sosyal açığı kapatmak olduğunu belirten Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ücretinde biraz aşağı çekilerek, herkesin istifade etmesini istediklerini bildirdi, ücretin biraz daha düşürülmesi taraftarı olduğunu ifade etti. Köse, havuza girmemiş ailelerin olduğuna vurgu yaparak, haftanın bir veya iki günü mahallelere ayırıp, servislerle aileleri alarak dezavantajlı vatandaşların misafir edeceklerini aktardı. Şehit ve Gazi aileleri ile engelli vatandaşlara ücretsiz olmasını düşündüklerini aktaran Köse, para kazanmak değil hizmet yapmak istediklerini, haftanın bir gününü de üniversite öğrencilerine ayıracaklarını bildirdi. Meclis üyelerinin önerileriyle Termal Aquaparkın, vatandaşlara 20 lira, öğrenciye 10 lira olması, şehit ve gazi ailelerine, engellilere, 0-6 yaş grubuna ve halk günlerinde vatandaşlara, üniversite öğrencilerine ücretsiz olması kararlaştırıldı. •Sümeyye İlhan•