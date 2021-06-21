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TERMAL TURiZME YATIRIM

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörlüğü tarafından verilen mali destek ile geçen yıl yapımına başlanılan, Boğazlıyan ilçesinin Cavlak bölgesinde kurulması planlanan turizme yönelik termal tesis inşaatı devam ediyor.

21 Haziran 2021 Pazartesi 00:45
TERMAL TURiZME YATIRIM

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinin Cavlak bölgesinde yıllardır boşa akan termal suyun turizm sektöründe değerlendirilmesine yönelik projelendirilen turizm tesisleri yatırım inşaatı devam ediyor.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörlüğü tarafından sağlanan mali destek ile yapımına geçen yıl başlanılan termal tesisleri gezen AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Cavlak bölgesinde termal turizme katkı sağlayacak tesisin yapıldığı bölgenin bakanlar kurulu kararıyla termal turizm merkezi olarak ilan edildiğini hatırlattı. Türker, Turizm Bölgesi alanının Boğazlıyan ilçe merkezine 3 kilometre mesafede Bahariye Köyü sınırları içerisinde bulunduğunu hatırlatarak, 32-44 derece arasında sıcak suyun bulunduğu bölgede, saniyede 320 litre debide suyun çıktığını anlattı. Türker, ‘’Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu analizler sonucunda kaplıca suyunun çeşitli hastalıklara iyi geldiği raporlarla onaylanmıştır. Hekim kontrolünde kaplıca suyu bazı rahatsızlıklarda destekleyici ve tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir. Kaplıca sahasına Kurumumuzun sağladığı hibe destekleriyle yeni yatırımlar yapılmaya başlamıştır’’ dedi.  Türker, Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri başlığı altında Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerinde ikişer olmak üzere, Şefaatli, Yozgat Merkez Azizli Köyünde Turizme yönelik yatırımların yapılacağını bildirdi. Toplamda 6 otel ve restoran gibi Kırsal Turizm projesinin Yozgat’a kazandırılmasının planlandığını anlatan Türker, kırsal turizm projelerinin tamamının Turizm İşletme Belgesine sahip olacağını, Yozgat’a da büyük katkı sağlayacağının altını çizdi. 
•HABER MERKEZİ• 

Anahtar Kelimeler:
TERMAL TURiZME YATIRIM
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