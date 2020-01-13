Termal Turizm Çalıştayı

Yozgat Vali Yardımcısı İzzet Ercan, Yozgat'ın termal kaynaklarının tanıtım eksikliği olduğunu söyledi. Ercan, "İlçelerimizin çoğunda termal su kaynakları var. Bunları iyi değerlendirmeli, iyi tesisler yapmalıyız. Yaptığımız bu tesisleri de yemek, eğlence, spor, kültür gibi diğer turizm sektörleriyle entegre etmeliyiz" dedi. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de termal kaynaklardan daha fazla yararlanılması için ilçede konaklama sektörünün gelişmesi gerektiğini anlattı. Doğu illerini batıya bağlayan kara yolunun Sorgun'dan geçtiğini, bu yolu günde ortalama 15 bin aracın kullandığını aktaran Ekinci, "Böyle bir yolcu ve araç trafiğine sahip olan ilçemizde konaklama önemli bir ihtiyaç olarak gözüküyor. Biz belediye olarak bu alanda yatırım yapacak girişimcilere destek vermeye hazırız" diye konuştu. Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan da yıllardır göç veren Yozgat'ın, termal turizmin gelişmesi, yüksek hızlı tren yolunun hizmete girmesi, havaalanının açılmasıyla göç almaya başlayacağını söyledi. Çalıştay, konuşmaların ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Akın'ın moderatörlüğünde sürdü. Çalıştaya, Yozgat, Sivas, Antalya, Afyon, Nevşehir ve Trabzon'dan girişimciler katıldı.