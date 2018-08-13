Termal tesis yükseliyor

Saraykent ilçesindeki tarihi kervansaray kalıntılarının bulunduğu bölgede inşaatına başlanılan termal tesis inşaatının kaba kısmının tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Yozgat İl Özel İdaresi’nin desteği ile inşaatına başlanılan tesislerdeki bina inşaatının 400 günde tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Öçal, termal tesislerin kaba inşaatı tamamlandı. Öçal, Saraykent ilçesinde tarihi İpek Yolu üzerinde, Selçuklu döneminden kalma Çinçinli Han'ın içerisinde bulunan termal suyun yeniden kullanımına yönelik projelendirilen tesisin bölge ekonomisine ciddi hareketlilik kazandıracağının da altını çizdi. Öçal, ‘’Tesisin tamamlanıp, hizmete açılması için çalışmaları yakından takip ediyoruz’’ dedi.