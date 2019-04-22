Termal tesis tamam gibi

Yozgat Valisi Kadir Çakır, yapımı devam eden termal otel inşaatını gezerek, incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Çakır, termal otelin hayırlı olması temennisinde bulundu. Yozgat’ın termal zengini bir il olduğuna vurgu yapılarak, İl genelinde 9 şifalı termal su kaynağının bulunduğu hatırlatıldı. Saraykent ilçesindeki termal suyu değerlendirerek Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından termal otel yapımının planlandığı, çalışmaların da sonuna gelindiği bildirildi. Son yıllarda Orta Doğu ülkelerinde yaşayan vatandaşların, Türkiye’deki termal tesisleri keşfederek, termal ve sağlık turizmi için tercihte bulunmaya başladıklarını da hatırlatıldı. Yozgat’ta bulunan 9 kaynağın her birine en az birer tane tesis yapılması halinde yılın 12 ayı sağlık ve termal turizme hizmet veren illerden birisinin olabileceğine vurgu yapıldı.