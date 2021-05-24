TERMAL TESiS DEVREDiLiYOR

Yozgat Valiliği tarafından İl Özel İdaresi kaynakları kullanılarak inşa ettirilip, 2017 yılında da işletmeye açılan ancak işletimde yaşanılan sorunlara bağlı olarak atıl kalan Kadın Termal Aquapark ve Spor Merkezinin işletim hakkının Yozgat Belediyesi’ne verilmesi uygun bulundu.

Yapımına 2015 yılında başlanılan, kadınların faydalanabileceği ‘Kadınlar Termal Aquapark ve Spor Kompleksi’ tesisinin açılışı 2017 Şubat ayı içerisinde erkekler tarafından kullanılarak, açılışı gerçekleşmesiyle gündeme gelmişti. Türkiye’de ilk kez kadınlara özgü olarak yaptırılıp, hizmete açılan tesislerin işletimini alan firma, tesisin sadece kadınlara yönelik hizmet vermesi, konaklama tesislerinin bulunmaması nedeniyle ilgi görmediğini belirtip, tesisle ilgili ek projenin devreye sokulmasını talep etti. Ancak, İl Özel İdaresi bu talebi geri çevirince tesis 2018 yılında kapanıp, atıl durumda kaldı. Dünya ve Avrupa şampiyonu, Olimpiyat 2’ncisi milli güreşçi Rıza Kayaalp’in de açılış törenine katıldığı tesisin projesinin hayata geçirilmesi için 1 Aralık 2014 tarihinde sözleşme imzalandı, 9,4 Milyon liraya ihale edilip, 2015 yılında inşaatına başlanıp, 2017 yılında da tamamlandı. Tesiste Çocuk Eğlence Havuzu, Yetişkin Eğlence Havuzu, Yüzme Havuzu, Güneşlenme Terası, Sauna, Jakuzi, Ha­mam, Masaj Odaları, Buhar Odası, Fitnes Alanı, Kardiyo Alanı, Çocuk Odası, Yetişkin Oyun Odası, Kafeterya, İdari Birimler, Mescit yer alıyor.

BELEDİYEYE VERİLİYOR

Atıl durumda kalan Türkiye’nin ilk kadınlara yönelik tesisi olan ‘Yozgat Kadınlar Termal Aquapark ve Spor Kompleksi’ İl Genel Meclisi kararı ile Yozgat Belediyesi’ne tahsisi yapıldı. Yozgat İl Genel Meclisi İskender Nazlı başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, Yozgat İl Özel İdaresinin termal aquaparkı işletecek yeteri personelin ve teçhizatın bulunmadığı göz önünde bulundurularak, kamu yararı ve menfaatlerinin ön planda olduğu tesisin etkin bir şekilde çalıştırılması gerektiğine dikkat çekildi. Tesisin işletme hakkının devri konusunda Yozgat Belediye Başkanlığının talebinin bulunduğu da hatırlatıldı, tesisi aktif bir şekilde işletebilecek yeteri kadar personel ve teçhizatı bulunduğu belirtilerek, tesisin belediyeye kira bedeli alınmaksızın devredilmesi uygun bulundu. Alınan karar Yozgat İl Özel İdaresi tarafından uygulanmak üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gönderildi. •HABER MERKEZİ•