TERMAL TESiS AÇILDI

Termal su kaynaklarının en zengin olduğu iller arasında yer alan Yozgat’ta, termal suların turizme kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Saraykent ilçesinde bulunan tarihi Çınçınlı Sultan Hanı kalıntıları yakınlarında inşa ettirilen termal turizm tesisleri törenle açıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, Ethem Sedef, Yozgat eski Valisi Abdulkadir Yazıcı’nın da katıldığı törene katılım yoğun oldu. ‘’Termal zenginliklerimizi turizme kazandırmaya devam ediyoruz’’ diyen Yozgat Valisi Ziya Polat, ‘’Saraykent İlçemizde, Selçuklu döneminden bu yana asırlardır 74 derecelik sıcak suyu ile şifa dağıtan han ve hamamların bulunduğu alanda yapımı tamamlanan Sultan Hanı Termal Otel'in açılışı için toplandık. Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Sultan Hanı Termal Otelimizde 74 derece şifalı sıcak suyun aktığı yüzme havuzları, hamam, sauna, buhar odaları bulunmaktadır. 56 yatak kapasiteli termal otel kapılarını misafirlerine açmıştır’’ dedi. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da, Saraykent ilçesinde bulunan han ve kervansaray kalıntılarının 1239 Miladi yılında Valide Sultan Melike Mahperi Hatun adına inşa edildiğini hatırlattı, tesisin İstanbul-Tebriz arasındaki anayol güzergahında bulunduğunu bildirdi. Bozdağ, ‘’Bölge insanımızın ve bölge illerimizden gelen insanların buradan istifadesine vesile olacaktır. Termal tesisi ayağa kaldırdık. Şimdi de Sultan Hanı da ayağa kaldırmamız lazım. Sultan Hanı da ayağa kaldırmak tarihimize ve geleceğimize emanet etmek boynumuzun borcudur. Yeni hedefimiz bu hanı hanlara yakışır şekilde bu bölgeye kazandırmaktır. Burayı orijinal mimarisine uygun şekilde yeniden kazandıracağız’’ diye konuştu. Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Saraykent’imizin hasretle beklediği Sultan Hanı Termal Tesisimizin açılışını coşkulu bir kalabalık ve muhteşem bir açılışla yapıyoruz. Saraykent’imizi termal turizmde cazibe merkezi haline getirecek termal tesisinizin hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı. Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise, ‘’Saraykent İlçemizde İl Özel İdaremiz himayesinde yapımı gerçekleştirilen Sultan Hanı Termal tesisi açılışına katıldık. Cumhur İttifakı’nın şehrimize kazanımları artarak devam ediyor. Dere ıslahı ile birlikte yaklaşık yirmi milyona mal olan tesisin ilçemize ve Yozgat’ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’’ şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapılıp, tesis gezildi.