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TERMAL TAMAM GiBi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Saraykent ilçe ve bağlı beldelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili ilgililerden bilgi alıp, devam eden yatırımları gezdi.

TERMAL TAMAM GiBi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Saraykent ilçe ve bağlı beldelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili ilgililerden bilgi alıp, devam eden yatırımları gezdi.

31 Aralık 2019 Salı 04:04
TERMAL TAMAM GiBi

Başer, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal ile birlikte, ilçede yapımı tamamlanan ve açılışa hazır hale getirilmeye çalışılan termal turizm tesislerini gezip, bilgi aldı.  Başer, ‘’Sarayken ilçemize gerek mimarisi gerekse kullanılan malzeme ve işçilikle dört dörtlük Termal Kaplıca tesisi kazanıyoruz. Kaplıca tesisimiz Yozgat’ımıza ve Saraykent ilçemize hayırlı olsun’’ dedi. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal da, tarihi İpek Yolu üzerinde, Selçuklu döneminden kalma Çinçinli Han'ın içerisinde bulunan termal suyun yeniden kullanımına yönelik projelendirilen tesisin tamamlandığını, önümüzdeki sezon öncesinde hizmete açılması için çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Öçal, 16 oda, 56 yataklı otel, bay-bayan 148 metrekarelik 160 santim derinlikte 2 yüzme havuzu, 2 adet sıcak su havuzu, 2 adet soğukluk ve hamam, 2 buhar odası, kafeterya, mescit ve otoparktan oluşan tesisin ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacağını anlattı. Milletvekili Başer, ilçede yapımı devam eden diğer yatırım ve hizmetler konusunda da bilgi aldıktan sonra, belediye hizmet binasında toplantı yaparak, ilçenin sorunları ve halkın talepleri hakkında bilgi edindi. 

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TERMAL TAMAM GiBi
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