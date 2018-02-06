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Termal şekilleniyor

SARAYKENT ilçesinde yapımı devam eden termal tesisler şekillenmeye başladı.

Termal şekilleniyor

SARAYKENT ilçesinde yapımı devam eden termal tesisler şekillenmeye başladı.

06 Şubat 2018 Salı 07:00
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Termal şekilleniyor

Saraykent ilçesindeki tarihi kervansaray kalıntılarının bulunduğu bölgede inşaatına başlanılan termal tesis inşaatını gezen Belediye Başkanı Ahmet Öçal, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Öçal, Yozgat İl Özel İdaresi’nin desteği ile inşaatına başlanılan tesislerdeki bina inşaatını 400 günde tamamlanmasının planlandığını hatırlattı.
Başkan Öçal, termal tesislerin kaba inşaatının tamamlanıp, kubbelerin yapıldığını, belirtilen süre içerisinde inşaatın tamamlanarak hizmete sunulacağını bildirdi.
 

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