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Termal otel yapılacak

SORGUN İlçesinde Lokman Hekim firması tarafından yapımı planlanan termal otelde kullanılacak termal su için hazırlanan rapor Yozgat İl Genel Meclisi’nde görüşüldü.

07 Ağustos 2020 Cuma 00:28
Termal otel yapılacak

Yozgat İl Genel Meclisi Jeotermal ve Su Kaynakları komisyonu tarafından Sorgun ilçesinde otelin yapılacağı alanda yapılan incelemeler sonrasında hazırlanan rapor İl Genel Meclisinde görüşüldü. Jeotermal ve Su Kaynakları komisyonu başkanı Ahmet Ünsal, Sorgun ilçesi Yenimahalle’de bulunan taşınmaz üzerine 315 oda 714 yatak kapasiteli 40 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip 5 yıldızlı termal otel yapılacağını bildirdi. Otelde kullanmak üzere 20 litre saniye jeotermal su talep edildiği kaydedildi. Ünsal, Sorgun Belediyesi ısı merkezinden İl Özel İdaresine ait dağıtım deposundan gelen, jeotermal sudan güncel sıcaklık ve debi verileri doğrultusunda 16 litre saniye jeotermal suyun verilme koşullarının Bozjet Anonim Şirketi tarafından belirleneceğini ifade etti. Ünsal yaptıkları incelemede, Sorgun ilçesine yapılacak olan tesisin Avrupa standartlarında olduğunu vurguladı. Spa masaj salonları ile, yüzme havuzları, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ile Avrupa ve Türkiye’de bir ilk olacağını anlatan Ünsal, bu tip projelerin diğer jeotermal kaynakları bulunan ilçelerde de gerçekleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Termal Otel Yapılacak
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