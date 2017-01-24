Termal Kent: Yozgat!

Yozgat'ta yer altı sıcak sularının termal yatırıma dönüştürülmesi için yürütülen politikaları harekete geçirecek adım Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının işbirliğinde, uluslararası standartlarda ve Avrupa ülkeleriyle rekabet gücüne sahip "termal kentler" projesi ile atılacak.

Termal tesisler açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin bu alanda turist potansiyelinin artırılması için oluşturulacak termal kentler projesinde Yozgat'ın da yer alması yeni fırsatları da beraberinde getiriyor.





BEŞ ŞEHİRDEN BİRİ YOZGAT!





Yozgat merkez, Sorgun, Sarıkaya ilçeleri başta olmak üzere pek çok ilçesinde yer altı sıcak su kaynakları bulunuyor. Bu kaynaklar şuana kadar ne termal ya da tarımsal alanda yeterli oranda değerlendirilmedi.

İki bakanlığın hazırladığı 'Termal Kentler' çalışmasında Orta Anadolu'da belirlenen beş şehir arasında Yozgat'ın da yer alması bu alanda önemli bir fırsatı da beraberinde getiriyor. Uluslararası standartlarda termal tesislere sahip termal kent niteliğindeki destinasyonların oluşturulabilmesi ve Avrupa ülkeleri ile rekabet edilebilmesi için, Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı ana kararları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından termal kentler oluşturulması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda Güney Ege (Aydın, Denizli, İzmir, Manisa), Güney Marmara (Balıkesir, Çanakkale, Yalova), Frigya (Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Uşak) ve Orta Anadolu (Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat) olmak üzere 4 bölgede termal turizm master planları hazırlandı.

Kaynak potansiyeli açısından Avrupa'da birinci, kaplıca uygulamaları konusunda ise üçüncü sırada yer alan Türkiye'de de tesislerde, yurt dışındaki örneklerde olduğu gibi birçok aktivitenin bir arada bulunması için alt yapı çalışmalarına başlandı.





"KÜR MERKEZİ YOZGAT" HAYAL DEĞİL!





Belirlenecek pilot bölgeler kapsamında imar planı çalışmalarının tamamlanması ve belirlenecek yatak kapasitelerine göre termal su dağıtım hattı projeleri ile Sağlık Bakanlığının doktor ve fizik tedavi uzmanı gibi sağlık personelinin atayabileceği, Sağlık Bakanlığı veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca ortak kür merkezleri oluşturulacak.

Bu anlamda Yozgat yerel yöneticileri, işadamları ve Ankara siyasetine büyük görevler düşüyor. Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bu alanda ivedilikle yürütülecek çalışmalar Yozgat'ın termal turizm şehri olması için önemli yatırımların yapılmasına zemin oluşturulacak.