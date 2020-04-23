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Termal ateş ölçer

Çayıralan Kaymakamlığı salgına karşı tedbirlerini devam ettiriyor.

23 Nisan 2020 Perşembe 00:47
Termal ateş ölçer

ÇAYIRALAN Kaymakamlığının girişimleri sonucunda temin edilen uzaktan ateş ölçerler devreye sokuldu. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, hayırseverler aracılığıyla termal ateş ölçerler temin edildi.  Çayıralan Devlet hastanesi, Hükümet Konağı ve Çayıralan girişi uygulama noktasına temin edilen sabit/seyyar termal ateş ölçerler konuldu. Kurumlara ve ilçeye giriş yapanların ateş ölçümü yapılmaya başlandı. Cihazların, personel ve halka büyük kolaylık sağladığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Termal Ateş ölçer
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