Termal Aquapark Ocak’a kaldı

Açılacağı tarih yılan hikayesine dönen Termal Aquapark yeni açılış tarihinin önümüzdeki ay olarak belirlendiği bildirildi. Yozgat Belediyesi bünyesine geçtikten sonra tadilat tamirat çalışmaları yapılan ve geçtiğimiz aylarda tamamlanarak açılışa hazır hale getirilen Termal Aquapark’ta uzun süredir kullanılmamasından kaynaklı yeni sıkıntıların ortaya çıktığı bu nedenle de açılışının geciktiği öğrenildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, son zamanlarda yağışlardan dolayı Termal Aquapark’ın çatılarında kaçaklar oluşmaya başladığını söyledi. Şimdi tekrardan tadilata alında uzunca bir süre kullanılmayınca ve içerisinde kimse olmayınca bu duruma geldiğini belirten Köse, ‘’Aslında daha önce kayıp ve kaçaklar varmış, biz burasını açmışken her şeyini yapıp ondan sonra çıkartalım istedik. Halen bazı makinelerinde sıkıntılar var. Orası kamunun malı ve zamanında sahip çıkılması lazımdı. Biz tadilat ve tamiratı yapıyoruz, önümüzdeki ay içerisinde tamamen bu çalışmalarımızı bitirir ve hizmete açarız’’ dedi.

DEZAVANTAJLI GRUPLARA ÜCRETSİZ OLACAK

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Termal Aquapark’ın İl Genel Meclisinin almış olduğu karar ile kendilerinin de talebi üzerine, vekillerin de desteğiyle Yozgat Belediyesine kullanım hakkının geçtiğini hatırlattı. Kullanım hakkın kendilerine geçtikten sonra hemen tamirat ve tadilat çalışmalarına başladıklarının altını çizen Köse, ‘’Orası 1,5 yıldır kullanılmıyordu. Dolayısıyla suyla alakalı bölümlerde paslanma ve aşırı derecede dezenformasyon oldu. Nemden dolayı çatıları ve asma tavanlarından sıkıntılarımız vardı. Biz tadilatlarını yaptık. Belediye Meclisimizde oy birliği ile şehit ve gazi yakınlarımıza, engelli vatandaşlarımıza ücretsiz ve haftanın belirli günlerinde de üniversite gençliğimiz ile mahallelerimizdeki dezavantajlı gruplarımıza ücretsiz olmak üzere bunu yaptık. Biz bunu yapmamızdaki amaç tamamen sosyal bir açığı kapatabilmek ve hem öğrencilerimizi, hem engelli vatandaşlarımızı, hem şehit ailelerimizi hem de diğer dezavantajlı gruplarımızı sosyal hayata bir nebze adapte etmek için bu kararı aldık. Çünkü biz belediye olarak işletmelerimizden mali olarak kar etme derdinde değiliz. Tamamen sosyal faydayı sağlamak için biz bu projeyi yaptık. Emsalleri 40-50 lira olması lazımken biz 20 lira ile sınırlı kıldık. Normal zamanda halkımıza 20 lira öğrencilerimize de 10 lira olması için meclisimizden karar çıkardık’’ diye konuştu.

